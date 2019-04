Putin ser bort frå ikkje ei benåding av Frode Berg

utenriks

Berg reagerte med fatning då han fekk høyre påstanden til aktor i byretten i Moskva tysdag.

– Han er ikkje sjokkert, han er roleg. Vi diskuterte frå starten av at han kunne vente noko som dette, så han var førebudd, seier Frode Bergs russiske advokat, Ilja Novikov, til VG.

Same dagen som Berg møtte i retten i Moskva, hadde statsminister Erna Solberg (H) toppmøte med Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg. Etter møtet sa Putin til pressa at Frode Bergs sak framleis går for retten og at domstolen må fullføre prosessen før det er mogleg å sjå på ei mogleg løysing av saka.

– Ein kan berre benåde ein person som er dømd, svarte Putin på spørsmål frå TV 2.

– Håper å sjå han i Noreg

Novikov fortalde at Berg er svært spent på om møtet mellom Solberg og Putin kunne bidra til å forandre skjebnen hans.

– I Frode Berg-saka meiner eg det aller viktigaste ansvaret vårt er å ta vare på Frode Bergs interesser. Det betyr at det òg er avgrensa kva vi kommenterer av saker rundt dette, uttalte Solberg til norsk presse etter møtet.

-Vi håper å finne ei god løysing som kan gjere situasjonen enklare for Frode Berg og familien hans framover, la ho til.

Tidlegare på dagen uttalte Solberg at ho håper å sjå Frode Berg tilbake i Noreg.

– Angrar ikkje

Bevisførselen i rettssaka mot Berg – forklaringa hans, vitneavhøyr og andre bevis – vart avslutta i midten av førre veke. Tysdag vart prosedyrane til partane haldne og påstandar lagt ned. Etter planen skal dom og straffeutmåling komme allereie tysdag 16. april.

Rettssaka har gått bak lukka dører. Advokat Novikov uttalte til TV 2 at aktor meiner 14 års fengsel er rett fordi Berg ikkje innrømmer skuld og fordi han ikkje angrar.

– Frode Bergs siste fråsegn i retten var at han elskar Russland. Han jobba 26 år ved grensa. Han har gjort sitt beste for å jobbe for relasjonane mellom landa, seier advokaten til TV 2.

– I overkant

Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, har ikkje vore til stades i Moskva under rettssaka. Han seier til NTB at ein påstand på 14 års fengsel er i overkant av kva dei hadde venta. Strafferamma for det Berg er tiltalt for ligg på mellom 10 og 20 år.

– Men vi har heile tida vore merksame på å sjå oss over skuldra mot andre mekanismar. Vi ser ikkje for oss at han får ei fengselsstraff og blir sitjande i russisk fengsel i heile lengda til dommen. Vi ser for oss at han kan komme til Noreg via soningsoverføring, benådning eller at ein kjem fram til noko på bakrommet, seier Risnes til NTB.

Han har fleire gonger dei siste vekene sagt at han reknar med at det òg har vore uformelle prosessar mellom Noreg og Russland i denne saka og har uttalt at han hadde forventningar til møtet mellom Solberg og Putin.

– Frode Berg har ei eiga evne til å halde motet oppe. Han har uttalt seg forsiktig og forståingsfullt i retten og appellert til alle partar om å få slutt på dette, seier Risnes.

Nekta straffskyld

Den tidlegare grenseinspektøren Frode Berg vart arrestert utanfor hotellet sitt i Moskva 5. desember 2017 med 3.000 euro i kontantar på seg.

Han har erkjent at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning, og at han hadde overlevert pengar i Moskva på adresser han hadde fått oppgitt av kontaktar i Noreg, men Berg hadde inga meining om at dette var ledd i spionasje, ifølgje Risnes.

Berg har derfor nekta straffskyld for spionasjetiltalen etter paragraf 276 i den russiske straffelova.