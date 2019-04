Putin vertskap for Solberg under Arktis-konferanse

utenriks

Møtet skjer under eit internasjonalt dialogmøte om Arktis-spørsmål i den russiske storbyen.

Også utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) deltar under konferansen, der Solberg mellom anna skal innleie ein diskusjon i eit havpanel før ho møter Putin tysdag ettermiddag.

Den russiske presidenten skal òg møte andre nordiske leiarar, blant dei Sveriges statsminister Stefan Löfven, under same arrangement.

«Kjerneområdet»

Etter planen skal Solberg og Putin ete middag saman før den norske regjeringssjefen returnerer til Oslo.

Noreg og Russland har felles interesser i Arktis og eit vellykka samarbeid på område som fiskeri, atom, miljø, søk og redning, og forsking, heitte det frå Statsministerens kontor då besøket vart stadfesta nyleg.

Solberg understreka at konferansen på tysdag er i «kjerneområdet av kva vi synest er viktige dialogområde med Russland, nemleg nordområda og Arktis».

– Russland er ein viktig aktør og samarbeidspartnar for oss i desse områda. Det er i Noregs interesse at vi deltar her, sa ho.

– Eg ser òg fram til eit bilateralt møte med Russlands president Vladimir Putin, la Solberg til.

Trøblete

Det er likevel ei lang rekke saker som for tida kastar lange skuggar over forholdet mellom Noreg og Russland.

Nordmannen Frode Berg har sidan 5. desember 2017 sete fengsla i Moskva. Han er tiltalt for spionasje. Det er uklart om saka kjem til å bli diskutert under det norske besøket, og i så fall på kva for eit nivå.

Det storpolitiske bakteppet for besøket er eit kjølig forhold mellom Russland og Vesten. Sambanda mellom Noreg og Russland fraus til etter at Russland involverte seg i krigføringa i Aust-Ukraina og annekterte den ukrainske Krimhalvøya i mars 2014. Noreg har slutta seg til sanksjonar mot Russland og fordømte i mars på nytt annekteringa.

Ei anna bekymring i Noreg og også Finland er at Russland ved ei rekke høve dei siste åra har forstyrra GPS-signal i Finnmark.

