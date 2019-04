Russland varslar kraftig auke i skipsfarten i Arktis

utenriks

Putin la tysdag fram ein ny plan for skipstransporten på Arktisk forum i St. Petersburg, der òg statsminister Erna Solberg (H) deltok.

Målet er at mengda last som blir frakta gjennom Arktis nord for Sibir, skal auke frå 20 millionar tonn til 80 millionar tonn i 2025.

– Dette er ei realistisk, kalkulert og konkret oppgåve, sa den russiske presidenten.

Russland planlegg òg å utvide hamnene både i Murmansk og på Kamtsjatkahalvøya lengst aust i Sibir. Talet på russiske atomdrivne isbrytarar skal i første omgang aukast frå fire til sju.

Solberg understreka på møtet at Arktis i dag er prega av fred og stabilitet, men at dette ikkje må takast for gitt.

– Respekt for folkeretten og regionalt samarbeid er nøklar for å sikre fred og stabilitet på tvers av grensene, sa ho.

Sjøisen i Arktis er i ferd med å krympe som følgje av den globale oppvarminga. Dette gjer både skipsfart og anna næringsverksemd i Nordishavet enklare.

(©NPK)