Skuldingar om fusk og lovbrot under valet i Israel

utenriks

Det er medlemmer av regjeringspartiet Likud som har tatt med kamera inn i stemmelokale nord i Israel.

Representantar for partiet seier målet er å avsløre valfusk. Statsminister Benjamin Netanyahu sa tysdag at det burde vore skjulte kamera i alle vallokale.

Palestinske israelske politikarar reagerer sterkt på kameraa og seier dei er i strid med lova. Ein talsmann for Israels sentrale valkomité stadfestar at det er ulovleg å filme folk medan dei gir frå seg stemme.

Samtidig hevdar Likud at alle Likud-stemmesetlar har forsvunne frå 26 stemmelokale i byen Petah Tikva.

Felleslista Blått og kvitt seier dei har fått meldingar om at stemmesetlar med namnet deira er ugyldiggjort ved at det er teikna merke på dei. Statsminister Netanyahu hevdar medlemmer av Blått og kvitt har gjort det same med Likud-stemmesetlar.

