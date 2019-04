Solberg etter Putin-møte: Vil ha meir samarbeid

utenriks

– Vi hadde eit godt møte som er eit godt startpunkt for vidare samarbeid. Det var eit ønske om å få til eit politisk møte på topplan for å sjå på kva for område vi kan samarbeider meir, seier Solberg til NTB etter møtet med den russiske presidenten i St. Petersburg tysdag.

Ho viser til at konfliktane rundt krisa i Ukraina, der Noreg og Russland er på kollisjonskurs, framleis er der, men ønsker likevel å utvide samkvemmet med stormakta i aust.

– Spørsmålet er om det er viktige område vi kan samarbeide meir om. Det trur eg det er, både når det gjeld næringsliv, hav og nordområda, som er viktig for oss, seier Solberg.

Fortsetje samtalen

Ho opplever òg at Putin, som inviterte den norske statsministeren til St. Petersburg, ønsker auka kontakt.

– Eg opplevde at det var ei positiv tilbakemelding. Han gav vel eit oppdrag til utanriksministeren om å fortsetje denne samtalen, seier Solberg.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og kollegaen hennar Sergej Lavrov møtest allereie i mai under Arktisk råd i Finland, før dei møtest på nytt under 75-årsmarkeringa av frigjeringa av Finnmark til hausten.

Forresten var både Putin og Solberg opptatt av jubileet og samarbeid i nord då dei innleidde møtet.

– Eg vil fokusere på det positive ved samarbeidet mellom våre to land. Avtalen om delelinja i Barentshavet har vore svært positiv for oss og for samarbeidet i nord, sa Putin.

Trøbbelsaker

Trass samtalar på høgste nivå og håp om auka samarbeid, står problemsakene i kø: Russlands annektering av Krimhalvøya, russiske GPS-forstyrringar i nord, spionsaka til Frode Berg og auka militært nærvær frå USA i Noreg er nokre stikkord.

Solberg legg vekt på at Noreg og Russland har mange felles interesser innan miljø, hav, Arktis og folk-til-folk-samarbeid i nord, men forholdet mellom dei to nabolanda har vore svært kjølig heilt sidan 2014.

Og sjølv om det tosidige samarbeidet har rulla vidare, har det ikkje vorte tatt nye politiske initiativ – før Solberg i fjor tok opp Noregs kampanje for reinare hav i eit møte med Russlands statsminister Dmitrij Medvedev.

«Saman med allierte»

Dermed vart kampen mot havforureining ei lite kontroversiell sak som kunne føre toppleiarane i dei to landa saman. Under eit høgnivåpanel om Arktis understreka Putin at han meiner det er ei positiv endring mellom Russland og dei nordiske landa.

– Vi har aldri brote sambanda våre i Arktis, sa han.

Samtidig slår den norske statsministeren fast at norsk sanksjonspolitikk overfor Russland ligg fast.

– Vi står saman med våre allierte der vi no har felles politikk overfor Russland om at ein gjer noko med folkerettsbrot i Ukraina, seier Solberg.

Ho nemner òg bekymring for kåra for sivilsamfunnet i Russland, INF-avtalen og Noregs ønske om å sjå meir nedrusting, ikkje opprusting.

GPS-forstyrringar

Solberg varsla på førehand uro over at Russland ved ei rekke høve dei siste åra har forstyrra GPS-signal i Finnmark. Norsk etterretning har peikt på at jamminga ikkje berre er ei ny utfordring for norsk og alliert øvingsaktivitet, men også ein trussel mot sivil luftfart i fredstid.

– Det er krevjande. Det påverkar stabiliteten i flysignala. Det er derfor vi har tatt dette opp med russarane og lagt fram dokumentasjon overfor dei, seier Solberg til NTB.

Ho viser til at Noreg ikkje brukar megafonen, men prøver å løyse saka på diplomatnivå ved å legge fram tekniske data for russarane. Målet er å vise at også russarar i naud i nord kan bli ramma viss GPS-signala blir forstyrra.

– Vi meiner det er viktig at ingen forstyrrar desse GPS-signala, uansett kor det er, seier ho.

