utenriks

Det går fram av invitasjonen hans til det ekstraordinære brexit-toppmøtet i Brussel onsdag.

Her skriv Tusk at utsetjinga berre bør vare så lenge som nødvendig, og maks i eitt år. Han foreslår at Storbritannia kan forlate EU så snart Parlamentet og EU har godkjent den framforhandla avtalen om korleis brexit skal gjennomførast.

Tusk meiner òg at EU må halde fast på kravet sitt om at avtalen ikkje kan reforhandlast.

(©NPK)