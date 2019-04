Tysk IS-kvinne tiltalt for å ha late yazidi-jente døy av tørst

utenriks

Rettssaka mot den 27 år gamle IS-kvinna er truleg den første i verda der ein IS-krigar er tiltalt for overgrep mot Yazidi-minoriteten.

Kvinna og IS-ektemannen hennar «kjøpte» yazidi-jenta og mor hennar som slavar og heldt dei fanga medan dei budde i IS-hovudstaden Mosul i Irak i 2015.

Ifølgje tiltalen batt ektemannen den fem år gamle jenta fast ute, som straff for at ho hadde tissa på seg då ho var sjuk. I den kraftige varmen utandørs døydde jenta av dehydrering. Den 27 år gamle IS-kvinna gjorde ikkje noko for å stoppe ektemannen og tillét han å gjere det, heiter det i tiltalen.

Den tyske kvinna risikerer livstid i fengsel dersom ho blir funnen skuldig. Kvinna er tiltalt for drap og for drap som krigslovbrot, ho er òg tiltalt for å ha vore medlem i ein terroristorganisasjon og for å ha brote tysk våpenlovgiving.

Nobelprisvinnar Nadia Murad, som er yazidi-kvinne og vart tatt til fange og brukt som sexslave av jihadistgruppa IS, kallar rettssaka i München for ein stort augneblink for henne og for heile yazidi-samfunnet.

Den kjente menneskerettsadvokaten Amal Clooney er ein del av teamet som representerer mor til den døde yazidi-jenta i rettssalen i München. Saka er venta å gå i retten fram til 30. september.

(©NPK)