Amnesty: Færre avrettingar i verda

utenriks

Totalt vart 690 avretta i 2018, ned frå 993 i 2017.

Iran (253), Saudi-Arabia (149), Vietnam (minst 85) og Irak (minst 52) var landa med flest avrettingar i fjor. I Iran gjekk talet i fjor ned med heile 50 prosent som følgje av endringar i narkotikalova i landet. Også i Pakistan, Irak og Somalia var det færre avrettingar.

Men talet aukar i Kviterussland, Japan, Singapore, Sør-Sudan og USA. I Thailand har dødsstraff vorte innført på nytt, mens på Sri Lanka er det diskusjon om å ta det same steget.

– Trass i regressiv utvikling enkelte stader, har talet på avrettingar utført av verstingane gått kraftig ned, seier generalsekretær Kumi Naidoo i Amnesty International.

Naidoo meiner at nedgangen viser at sjølv dei mest avrettingsvennlege landa har innsett at dødsstraff «ikkje er svaret». Han peikar ut Japan, Singapore og Sør-Sudan som land som no tilhøyrer ein minkande minoritet av land som har hatt utvikling den andre vegen.

– Eg oppfordrar dei til å stanse denne forferdelege straffemetoden, seier Naidoo.

Burkina Faso gjennomfører ikkje lenger dødsstraff, medan Gambia og Malaysia har innført moratorium. Californias nyvalde guvernør Gavin Newsom vil også setje alle dødsstraffer til sides og utsetje straffa for 737 dødsdømte fangar.

– Sakte, men sikkert veks ein global konsensus for å få ein stans på dødsstraff, seier Naidoo.

(©NPK)