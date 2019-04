Israel endå eit hakk til høgre etter det som truleg er historisk Netanyahu-siger

utenriks

Sjølv om det framleis står att å telje dei siste stemmene, såg det onsdag ut til at Netanyahu og partiet Likud har sikra seg ein ny periode ved makta.

Netanyahus parti ligg an til å få 35 av 120 sete i nasjonalforsamlinga Knesset, det same som opposisjonspartiet Blått og kvitt, som blir leidd av eksgeneralen Benny Gantz.

Netanyahu ligg likevel betre an til å kunne danne regjering fordi han har støtte frå ei rekke små nasjonalistiske og ultraortodokse parti.

Annektering

Ifølgje avisa Haaretz vil den nye regjeringa ha to hovudmål: Å bli kvitt korrupsjonstiltalane mot Netanyahu slik at han kan sitje perioden ut og å annektere dei israelske busetjingane på den okkuperte Vestbreidda i samråd med USA.

Dei israelske busetjingane er bygd i strid med folkeretten, og verdssamfunnet og ekspertar reknar busetjingane som ein av dei største hindringane for nye fredssamtalar mellom Israel og Palestina.

President Donald Trump meiner likevel at valresultatet vil gjere det lettare å få gjennom USAs fredsplan for Midtausten, som er utarbeidd av svigersonen hans Jared Kushner.

– Alle seier at du ikkje kan få til fred i Midtausten mellom Israel og palestinarar. Eg trur vi har ei moglegheit, og eg trur vi har ein betre sjanse no, seier Trump, som onsdag gratulerte Netanyahu med sigeren, sjølv om han innrømte at det kanskje var litt tidleg.

Gratulasjon frå Italia

Også Italias visestatsminister Matteo Salvini og Austerrikes statsminister Sebastian Kurz, begge frå Europas ytre høgrefløy, var tidleg ute med å gratulere Netanyahu.

I Berlin uttalte ein regjeringstalsmann at det er viktig at Israel får ei regjering på plass innan kort tid, men onsdag ettermiddag hadde det førebels ikkje komme nokon gratulasjon frå statsminister Angela Merkel, ifølgje nyheitsbyrået DPA.

Palestinsk boikott

Vala på tysdag vart boikotta av mange israelske palestinarar. Ein av dei, Eman Odeh, meiner det kjem av at palestinarane har følt seg framandgjort under valkampen.

– Ved å boikotte valet vil mange sende ein beskjed om at dei ikkje lenger føler at dei er ein del av staten, seier ho.

Sjefforhandlaren til palestinarane Saeb Erekat meiner valet viser at israelske veljarar har sagt nei til fred og ja til okkupasjon.

Sonderingar neste veke

President Reuven Rivlin sa onsdag at han kallar inn partileiarane til sonderingssamtalar neste veke. Deretter vil han peike på den statsministerkandidaten han meiner har best moglegheit til å danne ei stabil regjering.

Alle sonderingsmøta skal direktesendast på TV for å sikre openheit, ifølgje presidenten. Han som blir valt, får 28 dagar på seg til å danne ei regjering. Netanyahu uttalte allereie onsdag at han reknar med å kunne danne ei ny regjering innan kort tid.

(©NPK)