May kom onsdag til Brussel der ho skal delta på eit krisemøte om brexit. Her peikte på ho at ho synest det er svært synd at Storbritannia enno ikkje har forlate EU.

Ho sa òg at viss EU opnar for ei lengre utsetjing av brexit, så vil ho kunne godta det, men berre viss Storbritannia kan forlate EU tidlegare viss Underhuset ratifiserer ein skilsmisseavtale med EU.

May håper det kan skei innan 22. mai.

