Assange blir sikta for å planleggje datahacking i USA

utenriks

Assange skal ha hjelpt Chelsea Manning med å prøve å hacke seg inn i datamaskiner som tilhøyrde det amerikanske forsvarsdepartementet. Manning er tidlegare dømt for å ha leke hemmelege dokument til WikiLeaks.

Datamaskinene var kopla til Internet Protocol Router Network (SIPRNet), eit datanettverk for USAs utanriksdepartement og forsvarsdepartement.

Manning jobba som etterretningsanalytikar i det amerikanske militæret og hadde derfor tilgang til datamaskinene.

Viss han blir dømt, kan Assange få ei fengselsstraff på maksimalt fem år, opplyser departementet.

Julian Assange vart torsdag arrestert i Ecuadors ambassade i London, der han har levd i skjul sidan 2012. Det skjedde like etter at Ecuadors presidentkontor opplyste at landet trekker tilbake vernet av Assange. Han er òg fråtatt det ecuadorianske statsborgarskapet sitt.

