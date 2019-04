Assange funnen skuldig i brot på kausjonsvilkår

utenriks

Assange er funnen skuldig i å ikkje ha overgitt seg til britiske styresmakter etter at han i 2010 vart mistenkt for valdtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner, ifølgje BBC. Saka vart lagt bort i 2017.

Han blir halden varetektsfengsla fram til straffeutmålinga. Han risikerer tolv års fengsel.

Rettsmøtet var i Westminster Magistrates' Court i London.

Assange må møte i retten igjen ved eit seinare høve når utleveringskravet til USA skal behandlast. USA har sikta Assange for å ha hjelpt til med hacking av datamaskiner som høyrde til det amerikanske forsvarsdepartementet.

WikiLeaks-grunnleggar Julian Assange vart torsdag arrestert i Ecuadors ambassade i London, der han har opphalde seg sidan 2012. Han vart arrestert på bakgrunn av ein arrestordre frå Westminster Magistrates' Court utskriven i 2012 og eit amerikansk utleveringskrav.

Arrestasjonen skjedde etter at Ecuador avslutta Assanges politiske asyl. Dei har òg teke frå han dei ecuadorianske statsborgarskapa hans.

(©NPK)