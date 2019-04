Brexit utsett til 31. oktober

utenriks

«Det er tider der du må gi tida tid», tvitra EUs president Donald Tusk før krisetoppmøtet på onsdag i Brussel.

Han snakka om brexit. Men han kunne like godt ha snakka om toppmøtet i seg sjølv.

Stats- og regjeringssjefane måtte nemleg diskutere til nærare klokka 2 om natta før dei vart samde.

Utsett til halloween

Enden på visa er at EU endå ein gong går med på å utsetje skilsmissa.

Den nye datoen er 31. oktober – det vil seie halloween. Det er eit kompromiss som fell saman med sluttdatoen for mandatet til den sittande EU-kommisjonen.

Storbritannias statsminister Theresa May hadde i utgangspunktet bedt om ei kortare utsetting til 30. juni. Den datoen vart òg støtta av Frankrikes president Emmanuel Macron.

Men meiningane var delte, og andre leiarar ville ha ei meir langvarig utsetting.

May vart grilla

Undervegs på møtet skal det til tider ha gått hardt for seg.

Det byrja med ei grilling av May, som varte i éin time og seks minutt.

Stats- og regjeringssjefane var spesielt opptatt av kva May kunne fortelje om samtalane ho har sett i gang med Labour for å prøve å nå fram til eit tverrpolitisk forlik om brexit.

Dette er reelle samtalar, skal May ha påstått.

Men slikt tverrpolitisk samarbeid er uvanleg i eit topartisystem som det britiske. Derfor trengst det tid.

Krangel med Macron

Så vart May kasta på dør, medan resten av stats- og regjeringssjefane diskuterte vidare utan henne.

Det byrja som ein langdryg og nokså generell samtale over middag, får NTB opplyst.

Men til slutt tok temperaturen seg opp.

Frankrikes president Emmanuel Macron venta nemleg heilt til slutt med å ta ordet. Han stod knallhardt på 30. juni som sluttdato og formidla ifølgje diplomatar at han ikkje hadde høyrt nokon overbevisande argument for ein seinare dato enn dette.

Men franskmannen var fullstendig isolert og skal ha fått irriterte kommentarar tilbake om at heile diskusjonen no berre handla om Macrons personlege behov for å stå fram som tøff på heimebane.

Må delta i EU-valet

Toppmøtet trekte ut i nærare åtte timar før semja kom på plass.

Kompromisset vart ei fleksibel utsetting. Det betyr at britane kan forlate EU tidlegare enn 31. oktober viss dei godkjenner utmeldingsavtalen EU og Storbritannia har forhandla fram.

Men det blir òg stilt tydelege krav til britane.

Hovudkravet er at Storbritannia må velje nye representantar til EU-parlamentet. Det er noko britane er svært lite lystne på.

– Det kan kanskje verke lite rart, men reglar er reglar, sa presidenten i EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker etter møtet.

Valet blir halde i slutten av mai. Vel britane ikkje å delta, må dei forlate EU 31. mai.

Krav om god åtferd

Eit anna krav er at Storbritannia må «opptre konstruktivt og ansvarleg» og avstå frå handlingar som kan true EUs evne til å nå måla sine.

Dette kravet har bakgrunn i ei frykt for at britane skal misbruke dei siste månadene sine som medlemsland til å sabotere EU-politikk dei ikkje likar.

Men bekymringa blir tvert avvist på britisk side.

– Vi har oppført oss veldig godt, insisterer ei britisk diplomatkjelde og viser til at britane i praksis har slutta å delta aktivt i diskusjonar om framtidig EU-politikk.