Militærjuntaen har tatt over makta i Sudan

utenriks

Hæren har fjerna president Omar al-Bashir frå makta og held han i fangenskap på ein sikker stad, opplyser Sudans forsvarsminister og visepresident Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf torsdag ettermiddag.

Han vil sjølv leie militærjuntaen, og ber om at alle bidrar til å sikre stabiliteten i landet.

Militærkuppet kjem etter månader med protestar mot Bashirs regime.

Hæren innfører unntakstilstand i tre år og portforbod i éin månad. Samtidig er grenser og luftrom stengt.

Ryk om kupp

Tidleg torsdag morgon melde statleg radio og fjernsyn at den sudanske hæren snart ville komme med ein «viktig uttale».

Ryktet gjekk då om eit kupp, og flyplassen i Khartoum skulle vere stengt. Fleire regionale medium erfarte i morgontimane at Bashir hadde gått av.

To høgtståande tenestefolk seier til AP at hæren har tvinga Bashir til å gå av. Omstenda rundt den påståtte avsetjinga er uklare, og Bashir har sjølv ikkje vist seg.

Den venta fråsegna frå hæren lét vente på seg torsdag formiddag, visstnok fordi det skulle ha vore usemje om samansetninga av eit overgangsråd.

– Omringa

Tusenvis av demonstrantar var samla utanfor hovudkvarteret til hæren i hovudstaden Khartoum, med krav om avgangen til presidenten. Demonstrantar på staden oppfordra innbyggjarane hovudstaden hadde til å samle seg.

Augevitne opplyser til nyheitsbyrået AFP at fleire militære køyretøy med soldatar kom til hovudkvarteret til hæren i dei tidlege morgontimane. Det same hovudkvarteret er president Bashirs residens, og forsvarsdepartementet held òg til i bygningen. Ei militærkjelde opplyser til DPA at pansra køyretøy har omringa staden.

Samtidig fortel augevitne at eit team med soldatar i morgontimane gjorde ein razzia mot kontora til ei islamistgruppe som utgjer den ideologiske fløya til Bashirs regjerande parti.

Demonstrasjonar

Demonstrantar har opphalde seg utanfor hovudkvarteret til hæren i fem dagar og har slått leir der. Det har mellom anna vorte tatt i bruk tåregass mot dei, men dei har likevel halde stand. I alt skal 15 menneske vere drepne i samanstøytar og uro dei fire siste dagane.

Omfattande demonstrasjonar har gått føre seg i landet sidan desember, då prisane på brød og drivstoff vart auka. Totalt skal omkring 50 menneske ha vorte drepne i uro og samanstøytar.

Bashir har styrt Sudan i 30 år, og demonstrantane har prøvd å få hæren til å stille seg bak kravet om at han må gå av.

Folkemord

USA og Storbritannia har bedt sudanske styresmakter om å svare på kravet til demonstrantane, og dei to landa har òg bedt styresmaktene om å unngå bruk av vald.

75 år gamle Bashir har vore statsleiar i Sudan sidan han tok makta i eit kupp i 1989. I 2010 sikta Den internasjonale straffedomstolen (ICC) han for folkemord og krigslovbrot under konflikten i Darfur. ICC skreiv då òg ut arrestordre på han.

(©NPK)