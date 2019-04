Noreg gir pengar til helsehjelp i syrisk flyktningleir

utenriks

Meir enn 74.000 menneske bur no i leiren, som ligg nordaust i Syria. Det store fleirtalet – 92 prosent – er kvinner og barn, og 65 prosent av dei er under 18 år. Over 120 barn har mista livet enten på veg til eller i leiren.

– Mange har flykta frå krigshandlingar og har krigsskadar, er alvorleg feilernærte, sjuke og traumatiserte. Behovet for helsehjelp er no mykje større enn kapasiteten til å hjelpe. Med det norske bidraget vil helsearbeidet i området oppskalerast betydeleg, spesielt for å dekke krigsskadar og traume. Dette inkluderer spesialisert behandling av overlevande etter seksualisert og kjønnsbasert vald, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Noreg støttar òg andre humanitære aktørar som arbeider i Al Hol og andre leirar i Syria. Totalt bidrar Noreg med 10 milliardar kroner i bistand til Syria og naboland i perioden 2016-2019, opplyser Utanriksdepartementet.

Det norske bidraget gjer det mogleg for Røde Kors å trappe opp helseinnsatsen i området, fortel generalsekretær Bernt G. Apeland.

– Behova er enorme. Kollegaene våre i Syrisk Røde Halvmåne driv allereie fleire mobile helseklinikkar i leiren, men behovet for heilt grunnleggande helsehjelp er mykje større enn det legane og sjukepleiarane i leiren kan rekke over no, seier Apeland.

