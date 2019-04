Norsk PEN meiner Assange-arrestasjon er ein trussel mot ytringsfridommen

utenriks

– Kjernen i saka er etter Norsk PENS meining retten media har til å publisere ubehagelege sanningar gjennom lekkasjar, skriv styremedlem Rune Ottosen og nestleiar Kjersti Løken Stavrum i ei pressemelding.

Dei peikar på at dei opphavlege avsløringane frå WikiLeaks «ga et usminket bilde av den brutale krigføringen i Irak og Afghanistan. Gjennom disse lekkasjene ble ikke minst de omfattende sivile tapene kjent for omverdenen».

Dei peikar òg på at tradisjonelle medium gjekk i kompaniskap med WikiLeaks og publiserte mange historier som elles ikkje ville ha vore kjent.

Må forsvare

– Alle medium, spesielt dei som i ein lang periode sjølv publiserte ei rekke avsløringar takka vere WikiLeaks-lekkasjer, må no stå opp og forsvare Julian Assange mot ein rettsprosess som kan bli eit alvorleg angrep på ytringsfridommen, meiner Norsk PEN.

Assange vart arrestert i London torsdag etter at Ecuador trekte tilbake vernet av WikiLeaks-grunnleggaren, som har opphalde seg i ambassaden i nærare sju år. USA har bedt om utlevering av han, noko Norsk PEN er svært skeptisk til.

– President Obama-administrasjonen vurderte å ta ut tiltale mot Julian Assange. Obama droppa saka fordi dei juridiske rådgivarane hans sa at det ikkje kunne takast ut tiltale mot Assange utan samtidig å tiltale andre medium som hadde publisert lekkasjar frå WikiLeaks. Når det no er kjent at det under president Trump er tatt ut ein hemmeleg tiltale mot Assange, er dette ein potensiell trussel mot all publisistisk verksemd med grunnlag i lekkasjar, meiner Ottosen og Stavrum.

Norsk PEN er den norske avdelinga av PEN International, den største skribent- i verda og ytringsfridomsorganisasjon.

Amnesty skeptisk

Også Amnesty International Noreg er skeptisk til arrestasjonen. Dei meiner at Assange ikkje kan utleverast til USA. Ecuador har òg peikt på at han ikkje skal utleverast til eit land med dødsstraff.

– Vi er redd for at vi får ein reell risiko for alvorlege menneskerettsbrot på grunn av arbeidet hans med WikiLeaks, seier kommunikasjonsleiar Sindre Stranden Tollefsen i Amnesty Noreg.

