Protestrørsla i Sudan tar avstand frå militærkuppet

utenriks

– Regimet har stelt i stand eit militærkupp for å føre tilbake dei same personane og dei same institusjonane som folket vårt har protestert mot, heiter det i ei fråsegn frå protestrørsla Alliance for Freedom and Change.

Ei militær overgangsregjering representerer ikkje endring, seier gruppa som uttaler seg på vegner av protestrørsla i landet.

Dei oppfordrar folket til å protestere mot militærkuppet.

Torsdag fjerna hæren Sudans president Omar al-Bashir frå makta. Dei uttalte at dei tar makta for ein overgangsperiode på to år. Forsvarsminister og visepresident Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf skal leie militærjuntaen.

Det har vore store protestar i landet sidan 19. desember i fjor etter at regjeringa vedtok å auke prisen på brød. Protestane voks raskt til landsomfattande krav om at presidenten måtte gå av.

– Dette er eit sjokk for befolkninga, som har protestert mot eit korrupt regime. Dei har berre erstatta dårlege tenestemenn med dei som er endå verre, seier 22 år gamle Marwan Abdu.

– Då vi demonstrerte, var det for å fordi vi ønskte ei reell endring, la han til.

Amnesty bad torsdag om at militæret respekterer rettane til befolkninga.

– Mengda tiltak som er sett i verk i dag, bekymrar oss. Militæret bør sikre at desse tiltaka ikkje blir brukte for å undergrave retten til folket, seier generalsekretær Kumi Naidoo i Amnesty.

Hæren innfører unntakstilstand i tre år og portforbod i éin månad. Samtidig er grenser og luftrom stengt.

(©NPK)