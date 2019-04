Theresa May vil presse på for tverrpolitisk semje

utenriks

– Eg meiner vi no må presse på i raskt tempo med innsatsen for å nå konsensus, sa statsministeren då ho oppdaterte Underhuset om brexit torsdag ettermiddag.

Ifølgje henne har regjeringa og opposisjonen plikt til å samarbeide når situasjonen er så fastlåst som han er i Underhuset.

– Men dette er ikkje normalt i britisk politikk, og det er ubehageleg for mange både i regjeringspartiet og i opposisjonspartiet. Det blir ikkje enkelt å nå semje, åtvara May.

Ifølgje henne må begge sider inngå kompromiss viss samtalane skal lykkast.

Utsett til halloween

Dei tverrpolitiske samtalane mellom Dei konservative og opposisjonspartiet Labour blir no tatt opp att etter at EUs leiarar natt til torsdag gjekk med på å utsetje brexit endå ein gong.

Den nye datoen er 31. oktober – det vil seie halloween, eit poeng britisk presse ikkje har late gå frå seg.

Utsetjinga har vekt sterk misnøye blant brexitforkjemparar, som no fryktar at heile skilsmissa skal rakne.

– Vil ho gå av? spurde den konservative parlamentarikaren Bill Cash og kalla utsetjinga ei «ynkeleg overgjeving».

Corbyn håpefull

Heller ikkje Labours partileiar Jeremy Corbyn sparte på krutet. Ifølgje han vitnar utsetjinga om ei tilnærming frå regjeringa som har svikta på grunnleggande vis.

Men Corbyn uttalte seg håpefullt om dei tverrpolitiske samtalane. Ifølgje han er det snakk om ein seriøs, detaljert og konstruktiv dialog.

Han roste òg regjeringa for å ha komme med signal om kompromissvilje.

– Viss desse samtalane skal lykkast og munne ut i ein samlande avtale, er regjeringa nøydd til å inngå kompromiss, sa Corbyn.

Fryktar kappløp mot botnen

I innlegget gjorde Corbyn det òg klart at eit tverrpolitisk kompromiss må boltast fast på ein slik måte at framtidige leiarar ikkje vil ha moglegheit til å rasere det.

Han minte om at May har sagt at ho vil trekke seg før neste fase av brexitprosessen byrjar.

– Og vi anar ikkje kven som vil etterfølgje henne, sa Corbyn.

Frykta hans er at ein framtidig konservativ leiar skal misbruke brexit til å starte eit «kappløp mot botnen» der britisk økonomi blir opna opp for store amerikanske legemiddelselskap og produkt som hormonbehandla kjøtt, der rettane og forbrukarstandardane til arbeidarar blir raserte, og der Storbritannia blir forvandla til eit skatteparadis på EUs breidd.

– Labour vil aldri støtte ein avtale som opnar for ein slik dystopisk framtidsvisjon, sa Corbyn.

Håp om avlysing

Labours bekymring blir delt av mange på EUs side, og på toppmøtet kvelden i førevegen vart det snakka ope om at det beste kanskje ville vore om brexit berre vart avlyst.

EUs president Donald Tusk innrømte overfor polsk presse at han i det stille drøymer om at nettopp dette skjer. Men det er berre eit personleg håp, understreka han.

Frankrikes president Emmanuel Macron, derimot, gjekk kraftig ut mot europeiske leiarar som i auga hans verkar innstilt på å forseinke brexit i det uendelege – i håp om at skilsmissa aldri skal bli noko av.

EU må vise respekt for den britiske folkerøystinga og ikkje gjere noko som kan skape ei kjensle av at Storbritannia blir halden fanga, åtvara han.

