Trumps sjølvmelding blir ikkje utlevert innan fristen frå kongressen

Mnuchin uttalte seg til leiaren for kontrollkomiteen i Representanthuset, Richard Neal, som har gitt skattevesenet frist til onsdag med å sende over Trumps skattepapir.

Mnuchin seier finansdepartementet treng meir tid for å behandle saka, men set òg spørsmålsteikn ved legitimiteten til kravet.

– Neals krav belyser viktige spørsmål om den lovmessige rekkevidda i Kongressens granskingsmakt, og dessutan dei konstitusjonelle rettane til amerikanske borgarar, sa Mnuchin.

Neal er ein av tre personar i Kongressen som har rett til å krevje at skattevesenet IRS sender over sjølvmeldingane til privatpersonar, og det er ingen unntak i lova.

Finansministeren meiner at kravet til demokratane kan skape ein farleg presedens for utlevering av personlege skatteopplysningar for politisk vinning.

Trump har brote med mangeårig presedens, sidan presidentkandidatar i USA i mange år har offentleggjort sjølvmeldingane sine.

