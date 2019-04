Trumps sjølvmelding ikkje utlevert innan fristen

utenriks

Mnuchin gav onsdag leiaren for kontrollkomiteen i Representanthuset, Richard Neal, beskjed om at finansdepartementet treng meir tid til å behandle førespurnaden.

Mnuchin set òg spørsmålsteikn ved legitimiteten til kravet.

– Neals krav belyser viktige spørsmål om den lovmessige rekkevidda i Kongressens granskingsmakt, og dessutan dei konstitusjonelle rettane til amerikanske borgarar, sa Mnuchin.

Neal er ein av tre personar i Kongressen som har rett til å krevje at skattevesenet IRS sender over sjølvmeldingar frå privatpersonar, og det er ingen unntak i lova.

Finansministeren meiner at kravet til demokratane kan skape ein farleg presedens for utlevering av personlege skatteopplysningar for politisk vinning.

– Dei juridiske konsekvensane av denne oppfordringa kan røre ved vernet som alle amerikanarar har mot politisk motivert avsløring av personlege skatteopplysningar, uansett kva for eit parti som har makta, skreiv Mnuchin i eit brev til Neal.

Tidlegare onsdag sa Trump at han ikkje vil vere med på å få sjølvmeldinga si utlevert.

Det kvite hus har ikkje svart på spørsmål om i kva grad Trump har bedt Mnuchin eller IRS om å gripe inn.

Trump har brote med mangeårig presedens, sidan presidentkandidatar i USA i mange år har offentleggjort sine sjølvmeldingar.

(©NPK)