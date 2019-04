Assanges mor ber om at han blir sett fri før det blir for seint

utenriks

Fram til fredag ettermiddag hadde over 36.000 personar skrive under på oppropet. Det vart starta av tidlegare Baywatch-stjerne Pamela Anderson, som besøkte Assange fleire gonger i Ecuadors ambassade i London.

Assanges mor sluttar seg til oppropet, som oppfordrar Australia til å hjelpe til med å setje fri 47-åringen «før det er for seint». Ho viser til helsesituasjonen til sonen.

På Twitter ber ho britiske styresmakter om å behandle han fint. Ho skriv at han har vorte «arrestert utan sikting» i åtte år, vorte hindra tilgang til frisk luft, sol og trening i seks år, at han har hatt tre år med sjukdom og smerter og hevdar han har vorte nekta nødvendig lege- og tannbehandling.

Assange er australsk statsborgar. Han fekk ecuadoriansk statsborgarskap etter å ha søkt politisk asyl i Ecuadors ambassade i London. Ecuador oppheva torsdag asylet og statsborgarskapet, og slapp britisk politi inn for å arrestere Assange.

Arrestasjonen skjedde på bakgrunn av at han hadde brote vilkåra for kausjon og på bakgrunn av eit utleveringskrav frå USA, opplyste politiet.

Ecuador viser til at han skal ha oppført seg uberekneleg og brote vilkåra som dei hadde gitt han.

Ifølgje The Sun sit han no i Wandsworth-fengselet i Sør-London. Han motset seg utlevering. Juridiske ekspertar meiner saka kan bli gåande i rettsapparatet i fleire år, og at han til slutt kan ende i EU-domstolen.

