Noreg aukar støtta til palestinske flyktningar

utenriks

Bidraget går til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktningar (UNRWA).

Over 500.00 palestinske flyktningar hadde tilhald i Syria før borgarkrigen byrja. Mange av dei har flykta eller vorte fordrivne til Syrias naboland. Dei aller fleste er avhengige av nødhjelp.

Humanitære behov

– Innsatsen dekker grunnleggande humanitære behov og går til dei som treng hjelpa aller mest: barn på flukt som har rett på utdanning og sjuke flyktningar som treng helsehjelp, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

UNRWA sørger mellom anna for mat, skule og helsetenester til rundt to tredelar av dei 2 millionar registrerte flyktningane på Gazastripa. 526.000 palestinske skulebarn går på skular som UNRWA driv.

Pressa økonomi

UNRWAs pressa økonomi kan likevel føre til at mange flyktningar kan miste hjelpa. I fjor gav Noreg ytterlegare 64 millionar til organisasjonen etter at USA og president Donald Trump valde å gå for kutt.

– Det er avgjerande at FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktningar held oppe evna til å levere grunnleggande tenester. Det bidrar òg til regional stabilitet. Derfor vil Noreg halde fram å støtte organisasjonen politisk og økonomisk, seier Eriksen Søreide.

(©NPK)