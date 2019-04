Den mest sjeldne skjelpadda nær utrydding etter dødsfall i Kina

utenriks

Hoskjelpadda, som blir antatt å vere over 90 år gammal, sovna inn i Suzhou-dyrehagen laurdag, ifølgje lokalavisa Suzhou Daily.

Ho døydde dagen etter at tilsette ved dyrehagen gjorde eit siste liten-forsøk på kunstig befruktning med sæd frå hennar mannlege make, som blir antatt å vere over 100 år gammal.

Dyrehagen har fleire gonger over fleire år prøvd å få skjelpaddeparet til å pare seg og reprodusere på naturleg vis. Dei skal no gjennomføre ein obduksjon for å finne ut av kva som førte til at skjelpadda døde. Ifølgje Suzhou Daily var skjelpadda ved god helse før inngrepet på fredag, og sjølve inngrepet skal òg ha vore vellykka.

I tillegg til hannskjelpadda i Suzhou-dyrehagen, finst det ifølgje forskarane no berre to kjente individ att av arta kinesisk blautskjelpadde. Begge bur i villmarka i Vietnam og er av ukjent kjønn.

Arta stammar frå Kina og heiter på engelsk Yangtze giant softshell turtles etter Yangtze-elva i landet. Det er den største ferskvatnskjelpadda i verda. Dei blir opptil 100 centimeter lange og kan vege opptil 100 kilo.

(©NPK)