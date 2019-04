Pengegåvene strøymer inn til atterreisinga av Notre-Dame

utenriks

Det viser eit overslag som nyheitsbyrået AFP har gjort.

Dei største bidraga kjem frå franske næringslivsgigantar som Bettencourt-familien, som eig kosmetikkgiganten L'Oreal, og som donerer 200 millionar euro (1,9 milliardar kroner), og Kering-gruppa, som mellom anna eig motehusa YSL og Gucci. Dei har kunngjort at dei vil gi 100 millionar euro.

LVHM-gruppa og sjef Bernard Arnault har kunngjort at dei vil gi eit tilsvarande beløp. Holdingselskapet eig nokre av dei meste kjente luksusmerkevarene i verda, mellom anna motehuset Louis Vuitton, champagneprodusenten Moët eit Chandon og konjakkprodusenten Hennessy.

Vil ha givarkonferanse

Også det franske oljeselskapet Total vil gi 100 millionar euro til atterreisinga av katedralen. Fleire bankar og selskap i fleire andre bransjar har òg sett seg på givarlista.

I tillegg har ei rekke franske milliardærar lova å gi store pengesummar.

Tysdag opplyste ordførar Anne Hidalgo at Paris kommune løyver 50 millionar euro. Ho tar òg til orde for ein internasjonal givarkonferanse ein av dei næraste vekene for å få koordinert alle gåvene som skal bidra til å få atterreist den gotiske katedralen.

Eikebjelkar og handverksspesialistar

Sylvain Charlois, sjef for det franske skogselskapet Charlois, seier han vil donere 1.300 eikebjelkar, som er det han reknar med trengst for å bygge opp igjen den intrikate takkonstruksjonen.

Men han understrekar samtidig at det ikkje blir enkelt å finne store nok eikestammar.

– I Frankrike i dag finst ingen tømmerlager som er store nok er for eit så stort prosjekt som dette, seier han.

I tillegg til tømmer og andre spesialmateriale, er det òg stort behov for handverkarar med ekspertise på denne typen bygningskonstruksjonar.

Blant dei som tilbyr Frankrike hjelp, er president Vladimir Putin, som har sagt han vil sende «det beste Russland har av spesialistar på restaurering av historiske monument».

