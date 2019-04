UD: – Vi vil ha Frode Berg heim til Noreg

utenriks

– Vi jobbar på ulike måtar for å ta vare på interessene hans på best mogleg måte. Norske styresmakter ønsker at Frode Berg skal komme tilbake til Noreg, seier fungerande kommunikasjonssjef Ane Haavardsdatter Lunde i UD til NTB.

Frode Berg vart tysdag dømd til 14 års fengsel for spionasje i byretten i Moskva. UD har ingen kommentar til sjølve dommen, men seier at saka er svært krevjande.

– Vi forstår at dette er ei påkjenning for dei som står han nær, seier Lunde, som strekar under at Noreg vil fortsetje å yte konsulær bistand til den pensjonerte grenseinspektøren.

Bergs forsvararar varsla tysdag at ein søknad om benåding vil bli sendt så snart dommen er rettskraftig.

– Kva gjer de om søknaden om benåding blir avslått?

– Det kan eg ikkje kommentere. Men så lenge han sit fengsla, er det oppgåva vår å hjelpe han på best mogleg måte, seier Lunde.

