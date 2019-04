Krisehjelp frå Røde Kors er kommen fram til Venezuela

utenriks

– Det er med stor glede og stort ansvar vi ønsker å informere om at i denne augneblinken kjem den første sendinga med humanitær hjelp frå Røde Kors til Venezuela, tvitra Røde Kors i landet tysdag, lokal tid.

Også lokale medium melder om at fly med naudhjelp om bord hadde landa på Maiquetia-flyplassen nær Caracas.

Sendingane inneheld mellom anna medisinsk utstyr og elektriske generatorar som skal sendast til sjukehus i heile landet, noko organisasjonen understrekar vil skje «i tråd med det fundamentale prinsippet til organisasjonen om nøytralitet, sjølvstende og utan å vere partiske».

Røde Kors-arbeidarar distribuerte reint drikkevatn og tablettar som reinsar vatn i Caracas allereie tysdag.

Venezuela har opplevd fleire straumbrot, noko som ikkje minst har fått følgjer for sjukehus og der livsviktige maskiner og apparat ikkje har kunne blitt brukt og behandlingar har vorte avbrote.

ICRC kunngjorde i førre veke at budsjettet for Venezuela er tredobla til 24,6 millionar dollar, over 208 millionar kroner i etter valutakursen i dag, og at operasjonane i landet vil bli utvida i samråd med president Nicolás Maduro.

