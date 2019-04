Miljøaktivistar i London limte seg fast til togvogner

utenriks

Eit par kledd i dress og drakt limte seg mellom anna fast til eit lokaltog på togstasjonen Canary Wharf i Londons finansdistrikt med eit banner der det stod «klimakrise». Ein annan aktivist limte handa si fast i eit togvindauge før han vart fjerna og arrestert.

Stunta er ein del av klimademonstrasjonane til Extinction Rebellion i påskeveka og veka etter. Måndag og tysdag arresterte politiet meir enn 300 aktivistar i London.

– Ønsket vårt er å skape situasjonar der menneskja stoppar opp og vurderer kor store øydeleggingar vi har påført og påfører livet på jorda, seier gruppa i ei fråsegn onsdag.

Ifølgje det britiske trafikkpolitiet har undergrunnsbanen i London slått av det trådlause internettet for å hindre aktivistane i å stanse den offentlege transporten.

Ordførar Sadiq Khan i London sa tysdag at han deler engasjementet til aktivistane, men at han er bekymra over planane om å forstyrre undergrunnen.

– Det er avgjerande at fleire folk bruker offentleg transport, viss vi skal løyse denne klimakrisa, sa Khan.

Organisasjonen Extinction Rebellion vart starta i Storbritannia for fem månader sidan. Organisasjonen bruker ikkjevaldeleg sivil ulydnad for å fremme bodskapen sin. Målet er å presse regjeringane i fleire land og andre mektige institusjonar til å erklære unntakstilstand for klimaet.

Klimaorganisasjonen planlegg å demonstrere i to veker i Storbritannia og i 32 andre land.

(©NPK)