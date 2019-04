Putin skal sjølv vurdere om Frode Berg skal benådast, seier talspersonen til presidenten

utenriks

Ifølgje det russiske nyheitsbyrået TASS er det talsmannen til presidenten Dmitrij Peskov som opplyser dette. Det melder Aftenposten.

Føresetnaden er at Frode Berg søkjer om nådegiving og at det skjer via ordinære kanalar.

– Viss slik førespurnad blir innlevert og går gjennom alle steg, vil statsoverhovudet ta avgjerda, opplyser Peskov.

Han legg til at det ikkje er nokon spesielle restriksjonar knytt til denne spesielle saka.

Både Berg sin norske advokat Brynjulf Risnes og den russiske forsvararen hans Ilja Novikov har sagt at dei skal sende ein søknad om nådegiving til Putin med det same.

