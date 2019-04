Egypt: 88 prosent stemte for å forlenge Sisis styre

utenriks

Heile 88,83 prosent av dei som stemte i folkerøystinga mellom laurdag og måndag, stemte ja til grunnlovsendringane, opplyser kommisjonen tysdag.

Folkerøystinga blir rekna som endå eit steg mot å gjenreise eit autoritært regime i Egypt, åtte år etter at massedemonstrasjonar felte Hosni Mubarak og sådde eit håp om demokrati.

Det er førebels noko uklart om alle dei tre endringsforslaga fekk fleirtal. Det viktigaste forslaget vil utvide den inneverande perioden til presidenten frå fire til seks år, slik at han blir sittande til 2024. Eit anna forslag opnar for at han kan stille til val i ein periode til, det vil seie at han kan sitje fram til 2030.

I tillegg er det foreslått å endre grunnlova frå 2014 slik at presidenten får autoritet til å utnemne sentrale personar i rettsapparatet. Hæren er òg førespegla ei større rolle.

Sidan Sisi kom til makta etter eit kupp i 2013, er tusenvis av sekulære aktivistar og islamistar sett bak lås og slå. Ifølgje Human Rights Watch er 60.000 politiske fangar fengsla i Egypt. Sisi hevdar sjølv at det ikkje finst politiske fangar i landet.

Regimet til Sisi blir skulda for omfattande menneskerettsbrot, og dei fleste ekspertar meiner styret hans er det mest undertrykkjande i Egypts moderne historie.

