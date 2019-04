Elleve døde etter jordskjelv på Filippinane

utenriks

Provinsen Pampanga, nord for hovudstaden Manila vart hardast ramma av skjelvet, som ulike kjelder gir ein styrke på mellom 6,1 og 6,3.

Fem personar døydde då ein supermarknad kollapsa i byen Porac, drygt åtte mil nord for Manila. Tre andre personar døydde då andre bygningar og strukturar rasa saman i Porac. I ein annan by døydde ei 56 år gammal kvinne og det 7 år gamle barnebarnet hennar då ein vegg rasa over dei. I San Marcelino mista ein seksåring livet i eit jordskred utløyst av skjelvet.

24 menneske er framleis sakna, dei fleste av dei i samband med supermarknaden som kollapsa. Det går føre seg ein kamp mot klokka i håp om å finne og grave fram så mange overlevande som mogleg.

Dødstala kan stige etter kvart som styresmakta for oversikt over eventuelle skadar i avsidesliggande landsbyar i regionen.

