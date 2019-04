IS hevdar å stå bak Sri Lanka-terror

utenriks

IS hevdar dette i ei kunngjering som er lagt ut på propagandanettstaden Amaq, men legg ikkje fram bevis for at påstanden er riktig.

– Dei som utførte angrepet der målet var medlemmer av den USA-leidde koalisjonen og kristne på Sri Lanka, er krigarar frå Den islamske staten, heiter det i kunngjeringa.

Islamistgruppa tar rutinemessig på seg skulda for terroraksjonar verda over, men ekspertar stiller til tider spørsmål ved om kunngjeringane stemmer.

Det er ikkje kjent at IS tidlegare har vore aktive på Sri Lanka, eller at lokale islamistgrupper i landet har band til islamistgruppa.

– IS-tilhengarar feirar alt, uansett om det er IS eller ikkje. Dei frydar seg når Vesten, kristne eller jødar blir angripne, seier Amarnath Amarasingam, som sjølv er frå Sri Lanka og er knytt til tankesmia Institute for Strategic Dialogue (ISD).

