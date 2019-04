Kvinne arrestert etter drap på journalist i Nord-Irland

utenriks

Kvinna er arrestert på grunnlag av antiterrorlovgiving etter drapet på McKee, opplyste nordirsk politi tysdag.

Arrestasjonen fann stad etter at to menn på 18 og 19 år, som vart arresterte etter drapet, i helga vart lauslatne utan å bli sikta.

Nye IRA, ei utbrytargruppe frå Den irske republikanske hær (IRA), tar på seg ansvar for drapet på McKee i Derry skjærtorsdag. Dei beklagar dødsfallet og uttaler at det var ein av deira «frivillige» som skaut og drap McKee.

Beklagar

– I eit angrep på fienden, vart Lyra McKee på tragisk vis drepen medan ho stod ved sida av styrkane til fienden, heiter det i ei fråsegn gruppa har gitt til The Irish News. Ved hjelp av kodeord er det bekrefta at meldinga frå Nye IRA er autentisk, melder nyheitsbyrået DPA.

– IRA beklagar dødsfallet fullt og heilt overfor Lyra McKees venner, familie og partnar, heiter det vidare. Gruppa stadfestar at McKee ikkje var eit mål i seg sjølv, men at dei skaut mot politiet, som gruppa omtalar som «tungt væpna styrkar underlagt den britiske krona». Utbrytargruppa meiner opptøyane vart provoserte fram av britane.

– Vi har gitt våre frivillige ordre om å vere ytst forsiktige i framtidige samanstøytar med fienden, står det òg i fråsegna som er signert T. O'Neill.

Skoten i hovudet

Den 29 år gamle journalisten døydde etter å ha vorte skoten i hovudet medan ho var på jobb og dekte opptøyar i forstaden Creggan i byen Derry skjærtorsdag. Politiet trur ho vart treft av skot frå nokon som skaut mot politiet. Overvakingsvideo viser ein væpna mann med svart ansiktsmaske som siktar på politiet.

Politiet meinte allereie tidleg i etterforskinga at Nye IRA stod bak opptøyane på torsdag der bilar vart tente på og brannbomber vart kasta av maskerte menn. Nye IRA er ei utbrytargruppe frå Den irske republikanske hær (IRA). Ifølgje Langfredagsavtalen frå 1998 skulle alle paramilitære grupper avvæpnast innan to år, men det tok mange år før IRA i 2005 erklærte at dei ikkje lenger skulle kjempe med våpen.

Derry, som også er kjent som Londonderry, har historisk vore eit midtpunkt for den blodige konflikten i Nord-Irland.

