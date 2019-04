Nytt jordskjelv på Filippinane

utenriks

Det nye skjelvet kom tysdag og hadde ifølgje det amerikanske jordskjelvsenteret USGS ein styrke på 6,3. Denne gongen var det den sentrale delen av landet som vart ramma.

Eit like kraftig skjelv ramma lenger nord måndag, der talet på døde tysdag hadde stige til 15.

Provinsen Pampanga nord for hovudstaden Manila vart hardast ramma av skjelvet måndag, som ulike kjelder gir ein styrke på mellom 6,1 og 6,3. Ei rekke bygningar rasa saman, og tysdag jobba redningsmannskapa intenst med å prøve å redde overlevande ut av ruinhaugane.

Minst seks personar mista livet då ein supermarknad kollapsa i byen Porac, drygt åtte mil nord for Manila. Tre andre personar døydde då andre bygningar og strukturar rasa saman i Porac. I ein annan by døydde ei 56 år gammal kvinne og det 7 år gamle barnebarnet hennar då ein vegg rasa over dei. I San Marcelino mista ein seksåring livet i eit jordskred utløyst av skjelvet.

24 menneske er framleis sakna etter skjelvet måndag, dei fleste av dei i samband med supermarknaden som kollapsa. Det er ein kamp mot klokka i håp om å finne og grave fram så mange overlevande som mogleg.

Dødstala kan stige etter kvart som styresmaktene får oversikt over eventuelle skadar i avsidesliggande landsbyar i regionen.

Ordføraren i Porac seier til filippinsk radio at mange av bygningane i byen har fått sprekkar, og styresmaktene jobbar no på spreng for å undersøke kor store skadar skjelvet har påført bygningar, veg og annan infrastruktur.

