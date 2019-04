Program for malariavaksinar for barn blir rulla ut i Afrika

utenriks

Det har tatt rundt 30 år å utvikle malariavaksinen for barn. Malawi, som saman med Ghana og Kenya er plukka ut som pilotland, sette i verk vaksinasjonsprogrammet tysdag. Programmet er eit samarbeid mellom Verdshelseorganisasjonen (WHO) og helsedepartementa i dei tre landa.

– Malaria er framleis ein tragisk dødeleg sjukdom. Kvart år døyr over 250.000 barn i Afrika på grunn av malaria, seier Mary Hamel, WHOs koordinator for det nye vaksinasjonsprogrammet.

– Den øydeleggande effekten på familiar og lokalsamfunn er uakseptabel. Det er moglegheita for å redde så mange liv som gjer denne vaksinen så spennande, legg ho til.

Malariavaksinen, som er utvikla av GlaxoSmithKline og har fått namnet RTS, S, «er den første malariavaksinen i verda som har vist å gi delvis vern mot malaria hos unge barn», ifølgje WHO.

Kliniske forsøk viser at barn som har fått vaksinen, har lågare risiko for å utvikle malaria, påpeikar WHO. Ein studie viser at vaksinen hindrar rundt fire av ti malariatilfelle blant barn og «samla sett var det 29 prosent færre tilfelle av alvorleg malaria hos barn som fekk vaksinen».

Vaksinasjonsprogrammet består av fire vaksinasjonar og omfattar barn i alderen fem månader til to år.

Programmet skal vare til utgangen av 2022. Målet er å vaksinere rundt 360.000 barn i året i dei tre landa.

(©NPK)