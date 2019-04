Sørgedag, unntakstilstand og soldatar i gatene på Sri Lanka

utenriks

Tysdag morgon klokka 8.30, nøyaktig 48 timar etter at dei første bombene gjekk av, vart det halde tre minutts stille over heile Sri Lanka. Flagga vaia på halv stong for å minnast dei drepne i terrorangrepa første påskedag.

Regjeringa har erklært nasjonal sørgedag tysdag. Utanfor St. Anthonys kyrkje i Colombo, der ei av dei første bombene vart detonert, kjempa folk for å halde tilbake tårene medan dei æra dei drepne. Då tre minutt med stille var over, byrja fleire å be.

Tysdag morgon opplyser politiet at talet på drepne har stige til 310.

Unntakstilstand

Seint kvelden før underteikna president Maithripala Sirisena erklæringa om unntakstilstand etter bombeangrepa dagen før. Militæret og politiet er gitt svært utvida fullmakter, på linje med det dei hadde under borgarkrigen som tok slutt i 2009.

Statsminister Ranil Wickremesinghe seier han fryktar at angrepa kan føre til ustabilitet i landet.

– Derfor utstyrer vi no forsvaret i landet med alle nødvendige fullmakter i oppklaringsarbeidet og for å skape sikkerheit, seier Wickremesinghe.

Natt til tysdag var det igjen portforbod i heile landet. I hovudstaden Colombo er tungt væpna soldatar utkommandert for å patruljere i gatene.

Nettrestriksjonar

Kontrolltiltaka til styresmaktene omfattar òg den virtuelle delen av kvardagen til folk, og ei rekke sosiale medium er stengde. Det har mellom anna vorte grunngitt med eit ønske om å hindre spreiing av uriktig informasjon og hatefulle ytringar. Motstandarar påpeikar på si side at restriksjonane òg vil hindre flyten av viktige nyheiter og informasjon. Stenginga kan også få motsett effekt av det som er intensjonen.

– Landsdekkande restriksjonar på nettet fører til at feilinformasjon spreier seg raskare fordi kjelder til korrekt informasjon forsvinn frå nettet. Det opnar for at andre kan utnytte situasjonen til politisk eller økonomisk vinning, seier NetBlocks, ein organisasjonen for digitale rettar og datasikkerheit.

Også i 2018 stengde Sri Lanka tilgangen til sosiale medium i etterkant av eit valdsutbrot. Sjefen for ei tankesmie for menneskerettar er bekymra for at styresmakta har sagt stenginga vil vare fram til etterforskinga er avslutta.

– Vi har alle ein viss sympati når det gjeld terrorangrep, men kva om det var snakk om demokratiprotestar i Iran? Kven avgjer kva som er ei krise, spør Amy Lehr.

Fordi Facebook, er stengt får folk heller ikkje brukt det som ein kanal for å kommunisere med venner og familie eller markere at dei er i sikkerheit etter angrepa.

Kyrkjer og hotell

Minst 310 menneske vart drepne og fleire hundre såra i eit koordinert sjølvmordsangrep mot kyrkjer og hotell fleire stader på Sri Lanka om morgonen første påskedag. Så langt er 31 utlendingar identifiserte blant dei drepne, inkludert tre danske barn. Det er ikkje meldt om norske offer etter angrepet.

Tre kyrkjer og tre luksushotell var hovudmåla. Eit mindre hotell vart ramma av ein mindre eksplosjon seinare på dagen, og ein person sprengde seg sjølv då politiet kom for å ransake eit hus i hovudstaden. Tre politifolk vart drepne i den siste eksplosjonen.

Islamistgruppe

Styresmaktene meiner den lokale islamistiske ekstremistgruppa National Thowheeth Jama'ath (NTJ) står bak. Hittil er 40 personar arrestert. Ein del av etterforskinga vil vere å undersøke om gjerningsmennene fekk internasjonal hjelp.

Sri Lankas politisjef skreiv ut ei åtvaring 11. april der det mellom anna heitte at NTJ planla angrep på kyrkjer, ifølgje fleire medium. Etterforskinga skal sjå på om etterretnings- og tryggingstenestene varsla godt nok om faren for eit angrep i nær framtid.

