Sakna familiemedlemmer funne igjen i al-Hol-leiren i Syria av Røde Kors

utenriks

– Kanskje ein har hatt kontakt over år tidlegare, men så har utviklinga i konflikten gjort det slik at ein ikkje har kontakt meir. Det kan ta tid før ein klarer å områ seg og finne ut korleis ein skal rette opp igjen sambandet, seier seniorrådgivar Brita Liholm i oppsporingstenesta til Røde Kors.

Organisasjonen har òg hjelpt personar busett i Noreg med å spore opp og knytte kontakt med familiemedlemmer i al-Hol-leiren.

– Det skjer meir frå dag til dag. No når dette får merksemd, er det klart at ein ser at Røde Kors kan hjelpe i å rette opp igjen kontakten for familiar, seier Liholm, som opplyser at dei så langt har formidla færre enn ti meldingar mellom Noreg og al-Hol-leiren.

Røde Kors oppfordrar dei som saknar familiemedlemmer i Syria, til å vende seg til organisasjonen. I dag skjer dette på same måten som for 150 år sidan. Det går ei personleg melding til familien om at ein har det bra eller ikkje så bra. Han er heilt personleg og strippa for politisk, religiøst eller militært innhald.

– Slike meldingar vart til dømes send frå fangenskap under andre verdskrigen, frå sjømenn og frå personar i leire i Bosnia under krigen på Balkan, fortel Liholm.

