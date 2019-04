Ekspert: Orgelet i Notre-Dame heilt uskadt etter brannen

utenriks

Det opplyser orgeleksperten Pascal Quoirin, som har undersøkt orgelet etter brannen for halvanna veke sidan. Han kjenner orgelet godt sidan han restaurerte det for to år sidan.

– Etter å ha brukt to timar på instrumentdelen av orgelet, har eg ikkje oppdaga nokon skadar som kan ha vorte forårsaka av brannen, seier han onsdag.

Hovudorgelet er frå 1203 med heile 8.000 orgelpiper. Orgelet har vorte restaurert fleire gonger, men fleire av pipene stammar frå mellomalderen.

Quoirin seier vidare at termometeret som er plassert inne i orgelet, viser at temperaturen på innsida ikkje oversteig 17 grader den dagen katedralen brann. Dermed vart verken orgelpipene eller elektroniske komponentar skadde.

Quoirin tilrår at instrumentet bør dekkast til med eit vasstett trekk for å verne det vidare, at det blir tørka støv hyppig og at det blir spelt på jamleg medan arbeidet med å bygge opp att katedralen går føre seg.

(©NPK)