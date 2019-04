Kim framme i Vladivostok

utenriks

Ifølgje det russiske nyheitsbyrået TASS kom Kim til jernbanestasjonen i Vladivostok litt før klokka 18 lokal tid onsdag. Der vart den nordkoreanske leiaren vart møtt av ein æresgarde, eit militært orkester og Russlands viseutanriksminister Igor Morgulov.

Kim og Putin, som aldri tidlegare har møtt kvarandre, skal ifølgje russiske styresmakter møtast torsdag.

Vil løyse atomspørsmålet

Putins rådgivar Jurij Usjakov seier til russiske nyheitsbyrå at hovudtema for møtet i stillehavsbyen heilt aust i Russland blir Nord-Koreas atomprogram.

– Fokuset vil vere på ei politisk og diplomatisk løysing på atomproblemet på Koreahalvøya. Russland er innstilt på å gjere alt for å styrke ei positiv utvikling, sa Usjakov.

Samtalane mellom USA og Nord-Korea om det same emnet har stått i stampe etter det heller mislykka toppmøtet mellom Kim og Donald Trump i Vietnam tidlegare i år. Dermed vender Kim seg no til ein av Nord-Koreas tradisjonelle allierte etter at Putin har sendt fleire invitasjonar i kjølvatnet av Kims auka reise- og møteaktivitet med utanlandske leiarar.

– Samlar støtte

Det siste året har han i tillegg til to møte med Trump også hatt fire møte med den kinesiske presidenten Xi Jinping og tre med president Moon Jae-in i Sør-Korea. Analytikarar meiner den nordkoreanske leiaren er ute etter å samle støtte i den fastlåste situasjonen med USA.

Under møtet med Trump i Hanoi bad Nord-Korea om umiddelbar lette i sanksjonane mot landet. Samtalane stranda då partane ikkje vart samde om kva Nord-Korea kunne tilby i byte mot slik lette.

Russland har på si side allereie tatt til orde for å losne på sanksjonane, medan USA har skulda russarane for å hjelpe nordkoreanarane med å omgå nokre av restriksjonane. Russland avviser dette.

Tidlegare møter

Styresmaktene i Moskva var i mange tiår ein viktig støttespelar for Nord-Korea, og Sovjetunionen spelte ei avgjerande rolle då Kims bestefar Kim Il-sung tok makta. Under den kalde krigen svinga forholdet mellom dei to landa svært mykje, og Nord-Korea utnytta den ideologiske konflikten mellom Sovjetunionen og Kina for å skaffe seg bidrag frå begge.

Då Sovjetunionen kollapsa i 1991, ramma det Nord-Korea hardt, sjølv om den økonomiske støtta allereie var trappa ned gjennom 1980-talet. Putin gjekk inn for ei normalisering av forholdet då han vart vald til president i Russland, og han møtte faren og forgjengaren til Kim – Kim Jong-il – tre gonger. Forholdet mellom landa er i dag forholdsvis godt, og Russland gir Nord-Korea bistand i form av mat.

Sist ein russisk president og ein nordkoreansk leiar møttest, var då Dmitrij Medvedev møtte Kim Jong-il, far til den sittande Kim, for åtte år sidan. Kim Jong-il sa då at han var villig til å slutte med atomtestar.

