Nasdaq og S&P 500 sette nye rekordar på Wall Street

Sidan S&P 500 nådde botnen på julaftan, har indeksen stige med 24,8 prosent. Tysdag var oppgangen på 0,9 prosent, og enda dermed på rekordhøge 2.933,68 poeng. Industriindeksen Dow Jones steig med 0,5 prosent tysdag.

Også på den teknologitunga Nasdaq-børsen peika pila oppover. Hovudindeksen der steig med 1,3 prosent til 8.120,82 poeng, og passerte dermed den førre rekordnoteringa frå august i fjor, skriv E24.

Den siste rekorden til indeksen vart sett i september, like før aksjemarknadene byrja nedturen i fjerde kvartal. Det kom av både frykt for resesjon, ein forverring i handelskonflikten mellom USA og Kina og bekymringa for at USAs sentralbank skulle setje opp styringsrenta for raskt.

No er optimismen tilbake blant investorane, både fordi sentralbanken har signalisert at det kanskje ikkje blir nokre rentehopp i det heile i år, og fordi det ser lysare ut for verdsøkonomien.

