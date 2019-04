utenriks

Dei to var melde sakna etter at pårørande ikkje hadde lykkast i å få kontakt med dei. Men onsdag formiddag opplyser dansk UD at ein hadde fått kontakt med dei og at alt tyder på at dei er i god behald.

Terroraksjonen 1. påskedag ramma tre kyrkjer og fire hotell på Sri Lanka. Minst 359 menneske vart drepne, og alle offera er enno ikkje identifisert.

Tre av dødsoffera var barn av den danske milliardæren Anders Holch Povlsen.

