Fleire brannar herjar framleis i Sverige

Eit 50-tal grasbrannar og 10–15 skogbrannar har blussa opp kvar dag den siste veka, opplyser den svenske styresmakta for samfunnssikkerheit og beredskap (MSB).

Onsdag kveld braut det ut ein kraftig brann i ei nybygd leilegheitsblokk i Falkenberg. Ingen personar skal ha vore i det 16 etasjar høge bygget, men brannen var torsdag enno ikkje sløkt, ifølgje Expressen.

Brannmannskapa sleit gjennom natta med å få kontroll over brannen som herja i dei øvste etasjane i det 60 meter høge bygget. Stigebilen til brannvesenet når berre opp til åttande etasje, og mannskapa prøvde å sløkke flammane nedanfrå.

I ein tettstad i Motala kommune i Östergötland er ei ukjend mengde husstandar bedne om å evakuere torsdag. Dei skal takast imot på ein eldreheim vest for Norrköping. Nord i Skåne har innbyggarane enno ikkje fått vende heim etter at 47 personar vart evakuerte tysdag under ein skogbrann i Hästveda i Hässleholm kommune.

Også Jönköping, Småland og Bohuslän har vorte ramma av skogbrannar dei siste dagane

Alle skog- og grasbrannane i Sverige den siste tida skal ha starta på grunn av menneskeleg aktivitet, som bruk av skogmaskiner og grilling.

