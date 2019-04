IEA: Irak er snart den tredje største oljeprodusenten i verda

utenriks

Når eller viss det målet blir nådd, vil Irak bli den tredje største oljeprodusenten i verda, opplyser IEA torsdag.

I ein ny rapport anslår IEA at oljeproduksjonen i Irak det neste tiåret vil auke med 1,3 millionar fat per dag til totalt 5,9 millionar fat per dag.

– Irak er og vil vere ein av dei viktigaste pilarane i den internasjonale oljemarknaden i åra som kjem, seier IEA-direktør Fatih Birol.

Den optimistiske tendensen kjem av at oljeproduksjon i landet har auka med 50 prosent sidan 2012, trass i fleire år med låge oljeprisar og med svært øydeleggjande herjingar frå IS i over ein tredel av landet.

– Det viser uthaldet til den irakiske oljeindustrien, understrekar Birol.

Irak er i dag den fjerde største oljeprodusenten i verda etter USA, Russland og Saudi-Arabia, og den nest største av OPEC-landa. Landet har kapasitet til å produsere 4,6 millionar fat per dag.

(©NPK)