Det opphavlege talet på 359 drepne kom av ein reknefeil, opplyser det srilankiske helsedepartementet torsdag.

Helsedirektør Anil Jayasinghe på Sri Lanka seier at talet no er om lag 253, men at det eksakte talet ikkje kan fastsetjast på grunn av dei omfattande skadane som fleire av dei drepne har.

Jayasinghe legg til at også talet på såra er nedjusterte frå opphavleg 485 til 149.

