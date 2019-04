Noreg kan tene milliardar på forseinka kvotesal

utenriks

Nokre gonger skal ein prise seg lykkeleg over det saktegåande EU-byråkratiet. Dette er éin av dei gongane.

EU-kommisjonen melder nemleg at det no er klart for auksjonering av norske klimakvotar på den europeiske børsen EEX. Første auksjon finn stad i juni.

Noreg har venta heilt sidan 2013 med å få selje kvotane. Forseinkinga kjem av juridiske diskusjonar om korleis EØS-landa skal innlemmast i EU-marknaden. Men no er formalitetane på plass, og berre nokre praktiske detaljar står att, ifølgje EU-kommisjonen.

Medan vi har venta, har kvotane hopa seg opp. Til saman har Noreg no 46,8 millionar kvotar i potten. Det meste av dette skal auksjonerast vekk.

Samtidig har kvoteprisen mangedobla seg. Det kjem av kraftige innstrammingar i EUs klimapolitikk.

Kvoteprisen var nede på snautt 4 euro på det lågaste. Han låg under 10 euro heilt fram til i fjor. Men det siste året har den vokse eksplosivt, og i dag blir kvotar selde for rundt 27 euro på EEX-børsen.

Det betyr milliardar av ekstra inntekter til statskassa – føresett at kvoteprisen held seg.

Dei norske kvotane vi ha ein samla verdi på meir enn 12 milliardar kroner med prisane i dag.

