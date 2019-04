Overraskande stort underskot for Tesla

utenriks

Tesla hadde på førehand varsla eit underskot etter at det for første gong i si 15 år lange historie avslutta 2018 med overskot i to kvartal på rad.

Tapet i første kvartal, som svarer til rundt 6 milliardar kroner, kjem sjølv om omsetninga auka med nesten 40 prosent til 3,5 milliardar dollar. Dette er likevel mykje mindre enn forventningane til marknaden om inntekter på 5,42 milliardar.

Dei siste månadene ha salet falle, og etterspørselen ser ut til å dale. Særleg for dei dyrare modellane S og X. Tesla har òg slite med å få ned kostnadene for den rimelegare 3-modellen

Toppsjef Elon Musk lovar likevel at rekneskapen skal gå i pluss igjen i tredje kvartal.

– Når vi ser effekten av auka leveransar og reduserte utgifter, forventar vi overskot i tredje kvartal og eit mindre underskot i andre kvartal, skriv Musk i ei melding til investorane. Selskapet reknar med å levere opp mot 400.000 bilar i 2019, men seier òg at det kan bli så mange som 500.000.

