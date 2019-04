Politiet etterlyser fire personar for Sri Lanka-terror

utenriks

Sidan sjølvmordsbombene ramma tre kyrkjer og tre hotell på Sri Lanka første påskedag, er over 70 personar arresterte i øystaten. Blant dei er faren til to av dei antatte sjølvmordsbombarane. Faren er ifølgje styresmaktene ein velståande krydderhandlar.

Over 350 menneske vart drepne og 500 såra i angrepa 1. påskedag.

Torsdag opplyser statsminister Ranil Wickremesinghe at fleire personar som blir mistenkte for å vere involvert i angrepa, framleis er på frifot og at fleire av dei kan ha eksplosiv.

– Vi har arrestert mange mistenkte, men framleis er det fleire på frifot. Dei kan ha eksplosiv, så vi må finne dei, seier Wickremesinghe i eit intervju med nyheitsbyrået AP.

Styresmaktene ber folk vere forsiktige, og både i hovudstaden Colombo og i byen Negombo, som begge var åstadar for angrepa, held folk seg stort sett innandørs.

Torsdag gjekk den amerikanske ambassaden i Colombo ut med ei åtvaring om at gudshus kan vere mål for nye angrep og oppfordrar folk til å halde seg unna.

(©NPK)