Putin og Kim innleier møtet i Vladivostok

Putin landa i byen lengst aust i Russland torsdag, medan Kim kom med tog dagen før. Sjølve møtet blir halde ved eit universitet på Russkijøya, som er knytt til Vladivostok med ei bru.

Byen er base for den russiske Stillehavsflåten, og ligg berre rundt 130 kilometer frå den korte grensa mellom Nord-Korea og Russland.

Vil styrke forholdet

Putin innleidde med å seie at Russland ønsker å støtte positive tiltak på Koreahalvøya.

– Eg er trygg på at besøket ditt til Russland vil hjelpe oss å forstå betre korleis vi kan løyse situasjonen på Koreahalvøya og kva Russland kan gjere for å støtte dei positive prosessane, sa den russiske presidenten til gjesten frå nabolandet. Kim svarte med å seie at han ønsker å styrke dei tradisjonelle banda til Russland.

– Eg trur dette blir eit veldig nyttig møte for å utvikle forholdet mellom landa – eit langvarig vennskap og ei lang historie – og gjere det meir stabilt og sunt, sa Nord-Koreas leiar.

– Med verdas auge retta mot Koreahalvøya, trur eg vi vil ha ein svært meningsfylt dialog.

Første møte

Det er første gong dei to leiarane møtest, men Putin har tre gonger tidlegare møtt Kims far og forgjengar Kim Jong-il. Sist ein russisk president og ein nordkoreansk leiar møttest, var då Dmitrij Medvedev møtte Kim Jong-il for åtte år sidan.

Putins rådgivar Jurij Usjakov sa tidlegare i veka at hovudtema for møtet på torsdag blir Nord-Koreas atomprogram.

– Fokuset vil vere på ein politisk og diplomatisk løysing på atomproblemet på Koreahalvøya. Russland er innstilt på å gjere alt for å styrke ei positiv utvikling, sa Usjakov.

Samtalane mellom USA og Nord-Korea om det same emnet har stått i stampe etter det heller mislykka toppmøtet mellom Kim og Donald Trump i Vietnam tidlegare i år. Dermed vender Kim seg no til ein av Nord-Koreas tradisjonelle allierte etter at Putin har sendt fleire invitasjonar i kjølvatnet av Kims auka reise- og møteaktivitet med utanlandske leiarar.

Samlar støtte

Det siste året har han i tillegg til to møte med Trump også hatt fire møte med den kinesiske presidenten Xi Jinping og tre med president Moon Jae-in i Sør-Korea. Analytikarar meiner den nordkoreanske leiaren er ute etter å samle støtte i den fastlåste situasjonen med USA.

Under møtet med Trump i Hanoi bad Nord-Korea om umiddelbar lette i sanksjonane mot landet. Samtalane stranda likevel då partane ikkje vart samde om kva Nord-Korea kunne tilby i byte mot slik lette.

Russland har på si side allereie tatt til orde for å losne på sanksjonane, medan USA har skulda russarane for å hjelpe nordkoreanarane med å omgå nokre av restriksjonane. Russland avviser dette.

