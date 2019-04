UNICEF åtvarar om barn som ikkje får meslingvaksine

utenriks

– Når så mange barn manglar denne vaksinen, er det ikkje anna å forvente at vi ikkje klarer å utrydde meslingar ein gong for alle, seier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Noreg.

Uvaksinerte barn legg forholda til rette for fleire meslingutbrot, påpeikar FN-organisasjonen.

Dei første tre månadene i år har det vorte rapportert om 110.000 smittetilfelle på verdsbasis. Det er nesten tre gonger så mange som i same periode året før.

110.000 menneske i verda døydde av meslingar i 2017–22 prosent fleire enn i 2016. Dei fleste dødsoffera var barn.

To dosar vaksine trengst for å verne mot sjukdommen, men svært mange barn går glipp av den eine eller begge dosane. UNICEF meiner årsakene er manglande helsetilbod, informasjon, dårleg helsevesen og i nokre tilfelle skepsis og frykt for vaksinar.

(©NPK)