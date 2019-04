Corbyn vil ikkje på middag med Trump

utenriks

Trump er på statsbesøk i Storbritannia frå 3. til 5. juni, etter invitasjon frå dronning Elizabeth. Han skal mellom anna ha møte med statsminister Theresa May.

Statsbesøk betyr pomp og prakt og tradisjonar, mellom anna vil det vorte halde ein statsmiddag for Trump og førstedame Melania. Både regjeringa og andre politiske leiarar vil vere blant gjestene.

Og som leiar for det største opposisjonspartiet har òg Jeremy Corbyn vorte invitert. Men han takkar nei til invitasjonen, til liks med fleire andre, mellom dei leiaren for Liberaldemokratane Vince Cable.

– Theresa May burde ikkje rulle ut den raude løparen for eit statsbesøk for å ære ein president som riv i stykke internasjonale avtalar, støttar klimafornektarar og bruker rasistisk og kjønnsdiskriminerande retorikk, seier Corbyn ifølgje Sky News.

