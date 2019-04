Resultatlause forhandlingar om den politiske framtida i Syria

utenriks

Utsendingar frå både Russland, Tyrkia og Iran har deltatt på det to dagar lange møtet i Nur-sultan i Kasakhstan. Det har òg FNs spesialutsending for Syria, Geir O. Pedersen.

I ei felles fråsegn frå dei tre landa heiter det at møtet har vorte brukt til å drøfte spørsmålet om ein grunnlovsgivande komité med Pedersen. Men alle er samde om at det trengst fleire samtalar, og dei slår fast at dei stør opp om arbeidet til spesialutsendinga for å få til ein ny forhandlingsrunde i Genève.

Det skal òg haldast ein ny runde Syria-samtalar i Kasakhstan i juli, der planen er at også Irak og Libanon skal delta.

USA og Jordan har tidlegare hatt observatørstatus under møta.

Både Russland, Iran og Tyrkia brukte møtet i Kasakhstan til å kritisere USA for å ha anerkjent det territorielle kravet Israel har gjort over Golanhøgdene, som Israel okkuperte frå Syria i 1967.

(©NPK)